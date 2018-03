Carlo, Angelica relasyon pinu-push ni Camille

Ikatutuwa ni Camille Prats kung magkakatuluyan sina Angelica Panganiban at Carlo Aquino.

Sey ng bida ng GMA teleserye na Ang Forever Ko’y Ikaw, kina Carlo at Angelica raw mapapatunayan kung totoo ang destiny o kung meant to be ang dalawa pagkatapos ng maraming taon na nagkaroon sila ng iba’t ibang partners.

“Siyempre, ako ang unang matutuwa kasi matagal ko nang kaibigan ang dalawang ‘yan. Mga bata pa kami noon sa ABS-CBN 2.

“Noon pa man, alam namin na there’s something special na sa kanilang dalawa. Pero siyempre, maraming nangyari na and marami na ring mga taong naugnay sa kanila.

“Pero natutuwa ako na they were able to reconnect again after so many years, ‘di ba? So parang nakakatuwang isipin na kung maging sila na nga, that’s destiny,” ngiti pa ni Camille.

Naniniwala si Camille sa destiny at sa paniniwala na may isang tao na para sa ‘yo lamang. Nangyari na kasi ‘yan sa kanya in real life noong muli niyang matagpuan ang lalake na destined para sa kanya.

“Alam naman ng lahat na I got married, naging biyuda ako. I was ready to accept na ka­ming dalawa na lang ng anak kong si Nathan. Parang hindi ko na gustong mag-asawa pang uli.

“Then because of social media, nagkaroon ako ng connection with my husband now, VJ Yambao na kababata ko. We lived in the same subdivision, we went to the same school, pero we lived separate lives. It never occurred to me na kami pala ni VJ ang magkakatuluyan sa bandang huli. Like he is that guy na muling magpapasaya sa buhay ko,” pagtapos pa ni Camille. (Ruel Mendoza)