Carlisle nilayasan Dallas Mavericks

NILAYASAN na ni Rick Carlisle si Luka Doncic at ang Dallas Mavericks.

Matapos ang 13 seasons sa Dallas tampok ang championship nina Dirk Nowitzki at Jason Kidd noong 2010-11, nag-resign nitong Huwebes si Carlisle.

“Dallas will always be home, but I am excited about the next chapter of my coaching career,” bahagi ng statement ni Carlisle.

Head coach muna ng Detroit Pistons at Indiana Pacers si Carlisle, 61, bago dumating sa Dallas noong 2008.

Naglista siya ng 555-478 record sa 13 seasons sa Dallas pero pagkatapos ng championship season ay hindi na nakalagpas ng first round ang Mavs. Pinagbakasyon sila ng Clippers sa pitong laro ngayong season.

Sina Gregg Popovich ng San Antonio at Erik Spoelstra ng Miami lang ang may mas mahabang tenure sa iisang team.

Hindi kailang may tensiyon sa pagitan nina Carlise at Doncic. Minsan, lantaran kung ipakita ng 22-year-old guard ang disgusto sa desisyon ng coach. Nasisigawan pa ni Doncic si Carlisle. (VE)