Carla, Tom madalas mag-away

Bumuhos ang kilig at good vibes sa newest Q&A vlog nina Carla Abellana at Tom Rodriguez kung saan sinagot ng dalawa ang ilang tanong mula sa kanilang mga fan sa official YouTube channel ni Tom. Game na game nilang sinagot ang madalas nilang pag-awayan at kung gaano sila kadalas mag-away.

Ayon kay Carla, gaya ng ibang mag-partner, marami rin silang mga hindi napagkakasunduan ni Tom.

“It doesn’t matter kung ano ‘yung pinag-awayan, ang importante, pag-uusapan at aayusin. Hangga’t maaari as soon as possible pag-usapan na and ayusin na bago pa mag-sunrise the following day,” say ni Carla.

Kinilig naman ang netizens sa pagiging maunawain at tila perfect ng dalawa para sa isa’t isa.

Kinilig ang mga fan sa mga linya nilang; “sure ako” at “wala na akong ibang gusto.” Naluha naman ako. Forever na talaga!” (Dondon Sermino)