Carla pumalag sa Oplan Doghang

Kabilang ang Kapuso actress na si Carla Abellana sa hindi pabor sa lumabas na poster ng “Oplan Doghang” dahil sa maling mensahe na pinapaabot nito. Unang lumabas ang pos­ter ng Oplan Doghang sa Brgy. Capri sa Novaliches, Quezon City. Ang magiging operation nito ay ang paghuli sa mga asong gumagala sa kalsada at mga pinapabayaan ng kanilang mga amo.

Maraming netizen ang nag-react negatively sa poster, lalo na ang PAWS (Philippine Animal Welfare Society) dahil para sa paggamit nila ng “tokhang” na nag-e-encourage ng violent acts towards animals as a means of animal control.

Hindi naman pinalagpas ito ni Carla na isang animal lover. Sa kanyang Instagram, nagpadala ng mensahe ang aktres sa mga official ng naturang barangay sa Novaliches na i-revise nila ang kanilang poster at isipin nila ang negative effect nito sa maraming nagmamahal sa mga hayop, lalo na sa mga aso.

“Mr. Christian Cando, Mr. Arnie Cando and Ms. Agnes Cando, hindi niyo po yata gets ang point,” post ni Carla na kasama ang poster ng Oplan Doghang na may nakalagay pang “Oplan ‘Dog’Hang! Wag nang manlaban,­ isuko na ang alagang hayop! Upang hindi na makapinsala at makadumi sa kapaligiran.”

Dahil sa maraming hindi magandang comment, tinanggal na ang original poster at pinalitan na ito. Pinalitan na ang “Doghang” at ginawa na itong “Oplan Kontra-Iresponsableng Pag-Aalaga ng Hayop.”

Pero hindi pa rin satisfied si Carla sa revision. Kailangan daw ay amended ito ng Animal Welfare Act (RA No. 10631/8485).

Nag-offer pa nga si Carla ng kanyang tulong kung kinakailangan ito ng kanilang campaign.

“Pero kailangan niyo po kasing mag revise pa po ulit.

“I suggest (especially because you are government officials) you read the amended Animal Welfare Act to know why it’s STILL illegal to be campaigning what you are campaigning.­

“Sige po, tutulungan ko na po kayo ha? Eto po kasi ang dahilan this time: pet abandonment is illegal and is considered a crime. Okay na po? Gets na po?” post pa ni Carla.

Ayon kasi sa amended Animal Welfare Act: “it is deemed unlawful for any person who has custody of an animal to abandon it without reasonable cause, whether permanently or not. Such act constitutes maltreatment.

“If the animal is left in circumstances likely to cause the animal any unnecessary suffering, or if this abandonment results in the death of the animal, the person liable shall suffer the maximum penalty.”

Hindi lang si Carla ang nabahala sa kampanya na ito kundi pati na rin si Heart Evangelista-Escudero na kilalang animal lover din.