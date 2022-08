Carla kinondena tangkang pagkatay kay bantay

Certified dog lover si Carla Abellana kaya labis itong nagalak sa pagkakahuli nitong Martes sa isang suspek sa pagbebenta ng dog meat sa Bulacan.

Awang-awa nga si Carla sa kalagayan ng mga asong kamuntik nang makatay at na-rescue ng Animal Kingdom Foundation Rescue and Protection (AKF) sa kamay ng suspek na si alyas Bitoy.

Ni-repost ni Carla ang pagkakasagip sa mga kawawang bantay ng nasabing organisasyon.

“Kulong ka ngayon!” caption ni Carla sa post niya sa Instagram.

Kitang naaresto ang isang lalaki na nahuling nagbebenta ng mga aso na posibleng gawing pulutan o ‘yung tinatawagan na asocena na paborito ng mga tomador.

“Ganito ang hitsura ng mga asong nasasagip sa mga katayan. Takot na takot, hingal na hingal, pagod na pagod, kabadong kabado, at halatang lubos na nahirapan mula sa pagkakatali ng alambre at pagkakasako ng mga nanghuli sa kanila. Maari pa ngang sila’y hinampas muna, hinila mula sa leeg, kamay, paa, buntot, etc.,” ayon pa sa post ng organisasyon.

Umabot nga sa 12 aso ang na-rescue ng AKF. Umapela ito na huwag matakot na magsumbong sa mga awtoridad kapag may alam sa ganitong uri ng animal cruelty at nagbigay ng contact number nila.

“My God. What will the aspins do without AKF?” awang awa na sinabi pa ni Carla.

Ganon din ang naramdaman ng mga nakakita sa post ni Carla. Hindi nila matanggap na hanggang ngayon ay may ganito pa ring kaso ng dog meat trade sa bansa. (Batuts Lopez)