Carla hirap pabagsakin ang ‘Halik’ nina Yam, Yen

Nagiging intense na nga ang ba­ngayan at nagiging pisikalan na sa pagitan nina Carla Abellana at Sophie Albert sa primetime series nilang Pamilya Roces. May eksena na kinunan ang da­lawa na sinampal ni Carla si Sophie, at napalakas ang sampal na maaaring dala ng emosyong meron ito sa scene, ang ending, sa sob­rang lakas ng sampal ni Carla, nasaktan talaga si Sophie at halos ma-lockjaw raw ito.

Hindi pa namin alam ano nangyari after pero for sure, hindi naman si­guro ito nauwi sa personalan. Kakakausap lang namin kay Carla sa mismong ta­ping ng Pamilya Roces the other day at puro positive naman ang mga komento ni Carla sa mga co-stars niya, lalo na kina Rocco Nacino at Sophie.

“Okay si Sophie, super professio­nal,” sabi ni Carla.

“Yung personality niya kasi sa show, sobrang kabaligtaran ni Amber. Napaka-soft-spoken, napaka-demure, hindi makabasag-pinggan. Napaka-delicate lang niya. Happy ako.”

At sabi nga ni Carla, “Ikaw talaga ang mahihiya kung masaktan mo man siya. Buti na lang nga, professional siya.

Aminado naman ang Kapuso actress na matindi ang katapat nilang serye na halos pareho rin ang konsepto sa kanila which is, infidelity o pagkakaroon ng kabit.

“Matindi talaga ang katapat, pero we don’t think too much of the competition. Kung meron man po kaming kakumpetensiya, sarili namin. Kung meron man concern siguro, it’s production, network itself.

“Pero kami po as artist, wala naman po sa control namin ang kuwento, script at dami ng manonood, basta kami, gagawin namin ang trabaho namin ng maayos.”