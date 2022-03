Cariaso: Sana may sumugal sa Alaska

OPISYAL nang natapos ang karera ng Alaska sa 46th Philippine Basketball Association 2021-22 Governors’ Cup quarterfiunals pagkaolats sa kontra NLEX noong Linggo ng gabi sa Smart Araneta Coliseum.

Dalangin ni Jeffrey Cariaso na may bumili sa prangkisa at ipagpatuloy ang nasimulan sa Aces.

Aminado ang coach na nakikipag-usap ang management sa mga posibleng buyer ng koponan. Pero wala pang napaplantsang pinal.

“I hope they see the team that we are starting to build. I hope that they see this team is competitive. I think this team just needs a few tweaks here and there. Kulang pa ng isa, dalawang pieces,” pahayag niya.

“Our young vets are learning to play more consistently and stepping up in big games katulad nito. I hope so. I hope there is something who is willing to take a risk with this team,”panapos na litanya ni Cariaso.

Magpaapaalam na ang Alaska sa oldest menb’s pro basketball league sa Asia dahil sa sinukuan na ito ng bagong management. (Aivan Episcope)