Cariaso: Alaska mananatili sa liga

SINIGURO mismo ni Alaska Aces head coach Jeffrey Cariaso na patuloy na mananatili ang koponan kahit naiuulat na tuluyan na nitong iiwanan ang kinabibilangan na propesyonal na ligang Philippine Basketball Association (PBA).

Sinagot ni Cariaso sa isinagawa ng koponan na programa sa Facebook na ‘Get to Know the Aces EP 6: Sports Med Edition’ ang isang katanungan mula sa tagasuporta nito na si Francis Cathedral upang tuluyang pabulaanan ang mga naiuulat na impormasyon sa social media.

“I won’t say your question. Don’t worry, it’s not gonna happen,” direktang sagot ni Cariaso, kung saan nakasama nito sa livestreaming ang mga Sports Medicine staff ng Aces na sina Mike Bragas, Gus Vargas, Sun Facundo Jr pati na rin ang isa sa mga assistant coach na si Anthony Dela Cruz.

Samantala’y inihayag naman ng isang prominenteng agent na nagawa pa papirmahin sa panibagong kontrata ang dalawa nitong hawak na manlalaro sa koponan noong Disyembre 16, 2019 na walang katotohanan ang naipopost patungkol sa koponan.

“I will ask first and seek information, siguro dahil sa situation ngayon kaya nasusulat. But it will be for the benefit of my players na lang siguro,” ayon sa agent na nagsabing huwag pangalanan. (Lito Oredo)