Cardo, Alyana happy ending hiling ng mga fan

Kahit nababalitang magtatapos na sa ere ang FPJ’s Ang Probinsyano, lalo namang pahigpit nang pahigpit ang pagkapit ng mga manonood sa takbo ng pag-iibigan nina Cardo (Coco Martin) at Alyana (Yassi Pressman), matapos umani ng sari-saring papuri ang episode ng serye noong Miyerkoles (Hunyo 27).

Sa naturang episode, muling sinariwa ng mag-asawa ang kanilang masayang nakaraan na nauwi pa sa iyakan nang balikan din nila ang alaala ng kanilang namayapang anak.

“‘Yung episode na ‘yon sobrang relate ako. Ganyan kami ng asawa ko. Nag-aaway, pero mamaya mag-aaya uminom. Maya-maya maglalabasan na naman ng sama ng loob. Pero nandoon pa rin ‘yung love kahit anong mangyari,” tweet ni @cocoyassm_Ksa.

“Grabe ang husay nilang dalawa. Dinaig niyo pa ang mga batang love team. Mas real ‘yung sa inyo. Effortless ang chemistry,” papuri ng Instagram user na si @luvnesgudmalin.

“Nakakaiyak ‘yung scene nina Cardo at Al­yana. I feel the pain. Alyana, alam ko mahal mo pa rin si Cardo pero nangingibabaw pa rin ang galit mo. I am still waiting for your happy ending,” sabi naman ni @babasept10.

Sabik na sabik nga ang mga tagasubaybay sa muling pagbubukas ng kuwento ng pag-ibig nina Cardo at Alyana, kaya naman kamakailan ay pumalo rin ang serye sa pinakamataas nitong national TV rating ngayong 2018 na 45%, ayon sa datos ng Kantar Media.

Patok din sa social media ang tambalan ng dalawa sa pangunguna ng serye sa trending topics sa Twitter at pagkalat ng nakakakilig na memes mula sa mga eksena ng palabas.

Sa pagpapatuloy naman ng kwento, may paparating na panganib sa buhay ni Alyana ngayong magugustuhan siya ni Tanggol (Joross Gamboa), ang pinuno ng grupo ng mga bandido. Ngunit hindi hahayaan ni Cardo mapahamak ang asawa at sisiguraduhing mailalayo si Alyana sa panganib.

Kailan kaya magaganap ang balikan nina Cardo at Alyana?

ABS-CBN wagi ng Diamond Creator Award

Isang makasaysayang pagkilala ang muli na namang natanggap ng ABS-CBN matapos magtala ang entertainment channel nito sa YouTube ng sampung milyong subscribers – ang kauna-unahang channel sa bansa at pangatlo sa Southeast Asia na naabot ang naturang milestone.

Ang ABS-CBN Entertainment ay isa lamang sa tatlong channel sa Southeast Asia na nakakuha ng sampung milyong subscriber sa popular na video-sharing platform, pagkatapos ng Workpoint at GMM Grammy na parehong entertainment company sa Thailand.

Dahil dito, ginawaran ng YouTube ang ABS-CBN ng Diamond Creator Award, na ibinibigay ng YouTube sa channel na nakakuha na ng sampung milyong subscriber.

“Ang sampung milyon ay hindi lang numero para sa amin; patunay ito na kahit saan mang platform ay tinatangkilik ang iba’t ibang uri ng content na nililikha ng network. Sa pamamagitan ng partnership namin sa YouTube, naaabot namin ang milyon-milyong Kapamilya at nabibigyan sila ng pagkakataong mapanood ang mga video na gusto nila,” sabi ni Elaine Uy-Casipit, ang OIC-head ng digital media division ng ABS-CBN.

“This is a historic milestone not only for ABS-CBN, but for the whole YouTube ecosystem in the Philippines. It is a testament to the strong partnership we have with ABS-CBN in supporting homegrown content and showcasing local talents to our platform’s global and engaged audiences. ABS-CBN’s success marks the rise of Filipino content and I look forward to celebrating more Creator Awards from the Philippines,” pahayag naman ni Gautam Anand, ang managing director ng YouTube Asia Pacific.

Samantala, ang ABS-CBN Entertainment din ang natata­nging Pinoy channel na may ­pinakamaraming views – higit sa 15 bilyon. Kabilang sa top 10 pinakapapinanood nitong videos ang escalator accident mula sa seryeng Flordeliza, ang lyric videos ng ABS-CBN Christmas station IDs 2017 at 2014, ang recording music video ng ABS-CBN Christmas station ID 2015, ang ABS-CBN Christmas station ID 2009, at ilan pang trending na mga eksena mula sa Till I Met You, Tubig at Langis, Pasion de Amor, Dyesebel, at All of Me.

Sa ngayon, mayroon nang 10.4 milyong subscriber ang ABS-CBN Entertainment channel sa YouTube.