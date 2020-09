Cardinal Tagle sapul ng COVID, dasal bumuhos

Nagpositibo sa COVID19 sa isinagawang swab test si Cardinal Luis Antonio Tagle pagdating niya sa Pilipinas nitong Biyernes.

Si Tagle 63 na isang mataas na opisyal sa Vatican Congregation for the Evangelization of People ay Presidente ng Caritas International ay asymptomatic kung saan walang sintomas na nakita sa kanyang katawan.

“Cardinal Tagle actually tested positive for Covid-19 with a pharyngeal swab carried out yesterday on his arrival in Manila,”ayon kay Matteo Bruni, Director ng Holy See Press Office.

Ayon kay Bruni dahil walang sintomas si Tagle at sumailalim ito sa self mandatory quarantine sa Pilipinas.

Magsasagawa rin ng contact tracing sa lahat ng taong nagkaroon ng contact kay Tagle nitong nakalipas na mga araw.

Huling nakadaupang palad ng Vatican Congregation for the Evangelizaton of Peoples prefect si Pope Francis ay noong Agosto 29.

Nalaman na si Tagle at sumailalim sa swab test sa Rome noong Setyembre 7 pero ito ay nagnegatibo.

Sinabi ni Tagle na ang global health crisis ay naging sanhi ng pagtaaas ng demand para sa paghingi ng tulong sa Caritas ng may 100% .

Si Cardinal Tagle ang kauna-unahang lider ng Roman Curia na tinamaan ng COVID-19.

Dahil sa sakit ay bumuhos sa social media ang humihingi ng dasal para sa Kardinal.(Juliet de Loza-Cudia)