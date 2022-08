Cardinal Tagle bibida sa special envoy ng Santo Papa

Itinalaga ng Santo Papa si Cardinal Luis Antonio Tagle bilang special envoy niya sa ika-50 general conference ng Federation of Asian Bishops’ Conference (FABC) sa Oktubre.

Ayon sa ulat ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP), pamumunuan ni Tagle ang closing mass ng pagpupulong na gaganapin sa Assumption Cathedral sa Bangkok, Thailand. Ang 65-anyos na kardinal ang pro-prefect para sa Dicastery for Evangelization.

Ayon sa Vatican bulletin, magsisimula ang pulong ng mga obispo sa Oktubre 12 sa Baan Phu Waan Pastoral Center ng Archdiocese ng Bangkok.

Inaprubahan ng Santo Papa ang pagbuo ng FABC noong 1970 by at ngayong taon ay may tema itong “FABC 50: Journeying together as peoples of Asia… and they went a different way.” (Matthew 2:12).