Cardinal Advincula muling ipinoste sa Vatican

Itinalaga ni Pope Francis si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula bilang isa sa 14 na bagong miyembro ng Dicastery of Bishops sa Vatican.

Sinabi ng Holy See Press Office na pangunahing trabaho nito ang tulungan ang Santo Papa sa pagsala sa mga obispo mula sa iba’t ibang bansa.

Nauna ng itinalaga ni Pope Francis si Cardinal Advincula bilang bahagi ng Congregation for the Clergy noong 2020.

Ilan sa makakasama ni Cardinal Advincula bilang mga bagong miyembro departamento sina Cardinal Anders Arborelius, OCD, Bishop of Stockholm (Sweden), Cardinal José Tolentino de Mendonça, archivist at librarian ng Holy Roman Church, Cardinal Mario Grech, Secretary General ng Synod of Bishops, Cardinal Arthur Roche, Prefect ng Dicastery for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Cardinal-elect Lazzaro You Heung-sik, Prefect ng Dicastery for the Clergy, Cardinal-elect Jean-Marc Aveline, Archbishop ng Marseille (France), Cardinal-elect Oscar Cantoni, Bishop ng Como (Italy), Archbishop Dražen Kutleša, Archbishop ng Split-Makarska (Croatia) at iba pa.