Cardi B aarestuhin ‘pag nag-tweet

By Ruel Mendoza

Nag-plead ng “not guilty” ang rapper-singer na si Cardi B sa New York Supreme Court sa kasong “attempted assault in the s­econd degree” na naganap sa isang strip club in Queens, New York noong August 2018.

Ang nagsampa ng kaso kay Cardi B ay ang magkapatid na bartenders.

Ayon sa report, sinugod daw ni Cardi ang isa sa dalawang sisters dahil nilalandi raw nito ang kanyang mister na si Offset.

Pagkatapos humarap sa korte ni Cardi, nakatanggap siya ng conditional discharge. Ang order sa kanya ng judge ay “no contact with the two bartending sisters and also warned the rapper not to tweet about or at them on social media, saying doing so could result in her arrest.”

Pinost lang ni Cardi sa Instagram ay isang selfie habang suot niya ang kanyang court outfit na long white sleeveless Christian Siriano pantsuit, paired with an olive Birkin bag and aviator sunglasses.

Nilagyan niya ito ng caption na: “COURT FLOW @csiriano X Birkinp—y.”