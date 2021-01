Cardema urot sa DND, PUP isunod

MATAPOS bawiin ng Department of National Defense (DND) ang namagitan nitong security agreement sa University of the Philippines (UP) ay nais rin ni Duterte Youth Party-list Rep. Ducielle Cardema na bawiin ang kahalintulad na kasunduan sa Polytechnic University of the Philippines (PUP).

“As vice chairperson of the House Committee on National Defense & Security, I call on the DND to also cancel its similar PUP- DND accord,” ayon kay Cardema.

Giit ng lady solon, nagdulot lamang ito ng hindi patas na trato sa iba’t ibang state universities and colleges (SUC) sa bansa. Dagdag pa ng kongresista, “Kung sa 400 plus campuses ng iba’t ibang SUCs ng bansa wala namang ganyang accord pero peaceful naman, tama lamang tanggalin na ang special treatment na ‘yan na naaabuso rin naman.” Sa DND-UP accord,?ipinagbabawal ang pagpasok ng mga uniformed personnel sa mga campus ng unibersidad.?(Eralyn Prado)