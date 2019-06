Cardema tinawag na kulangot, tae, linta

TINAWAG ng mga netizen si dating National Youth Commission (NYC) chairperson Ronald Cardema na kulangot, tae, linta at iba pa dahil sa pagpupumilit nito na maging nominee ng Duterte Youth party-list kahit overage na at kulang sa kuwalipikasyon.

Kahapon, nag-post sa Twitter si Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson kung ano ang dapat itawag ngayon kay Cardema matapos na aminin mismo ng abogado nito sa Commission on Elections na ang kanyang kliyente ay overage, hindi professional at hindi nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo.

“First, he represents the youth sector but he is not so young. Then, he represents the professional sector but he has no profession. So what is he?” tweet ng senador.

Umani naman ito ng sangkatutak na reaksyon sa mga netizen.

“Kulangot. Kasi ‘yung kula­ngot nabibilog,” komento ng isang Urban gurU.

“Tae,” diin naman ng isang To­nex@ydnar25

“LINTA,” sagot naman ni CeszChanteuse@honeycesz21.

Marami naman ang nagkomento na oportunista si Cardema.