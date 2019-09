Cardema tiklop sa Duterte Youth

BINAWI na ni dating National Youth Commission chair Ronald Cardema ang kanyang nominasyon sa Duterte Youth Party-list.

Sa isang liham na nai-post sa online ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon, inilarawan ni Cardema ang kanyang hakbang bilang isang sakripisyo na kailangang gawin para sa pagbuo ng bansa, kahit na patuloy niyang inakusahan si Guanzon na siya’y binu-bully.

“Even with our strong faith in the Comelec En Banc that it will side with our Motion for Reconsideration and will protect us now from the harassment of their corrupt colleague, with all humility, I withdraw from my nomination to sacrifice myself for our party-list so that the Comelec can immediately release the Certificate of Proclamation of the Comelec-approved succeeding nominee and to give justice to the votes of 350,000 Filipinos whom we desire to immediately serve,” ani Cardema.

Noong nakaraang buwan, si Cardema ay diniskuwalipika ng Comelec First Division, kung saan miyembro si Guanzon, bilang isang nominado ng Duterte Youth party-list para dahil sa pagiging overage nito para maging kinatawan ng kabataan.

Sa ilalim ng party-list law, ang isang kinatawan ng isang party-list group na kumakatawan sa mga sektor ng kabataan ay dapat may edad na 25 hanggang 30-anyos sa araw ng halalan.

Si Cardema ay nasa 34 taong gulang na sa araw ng halalan – isang katotohanan na inamin sa panahon ng pagdinig ng Comelec First Division sa bisa sa kanyang pagiging nominasyon.

Matapos siyang ma-disqualify, inakusahan ni Cardema si Guanzon na humihingi siya ng P2 milyon mula sa kanyang kampo kapalit ng approval ng Duterte Youth party-list’s accreditation.

Ngunit ilang ulit pinabulaanan ni Guanzon ang akusasyon ni Cardema.

Nang maglaon ay sinabi ni Cardema na hiniling niya sa isang kaibigan niya na ibigay ang P2 milyon sa emisaryo ni Guanzon na umano’y natanggap ng naturang emisasryo, wala namang sinabi si Cardema kung nakarating ang P2 milyon kay Guanzon.

Ang motion for reconsideration ni Cardema sa kanyang diskuwalipikasyon ay kasalukuyang nakabinbin sa First Division ng Comelec.

Sa kanyang apela, sinabi ni Cardema na ang kanyang pagiging eligible ay dapat malutas ng House of Representatives Electoral Tribunal at hindi ng Comelec. (Mina Aquino/Juliet de Loza-Cudia)