Cardema makasarili – Lacson

By Dang Samson-Garcia

BUMANAT na rin si Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson kay dating National Youth Commission Chairperson Ro­nald Cardema sa gitna ng isyu sa Duterte Youth Party-list.

Ikinumpara pa ni Lacson si Cardema sa Hong Kong millenials.

Sa tweet ni Lacson, pinuri nito ang Hong Kong millenials bilang nagsisilbi aniyang ins­pirasyon sa mundo na patuloy lamang sa kanilang pakikipaglaban.

“The Hong Kong millennials are the world’s inspiration. They keep going back to the streets each time with a vengeance, defying teargas bombs and water cannons,” saad ni Lacson.

Malayo aniya ito sa tinawag niyang youth sector party-list representative na inaabandona ang lahat para lamang sa pansariling interes at kapangyarihan.

“Our ‘youth sector’ party-list representative abandons them for one and only one reason: Self-seeking greed for power,” diin ni Lacson.

Si Cardema, 34-anyos na at lagpas sa edad na 30 para maging kinatawan ng kabataan ay may pending petition sa Commission on Elections para maging kinatawan ng Duterte Youth.