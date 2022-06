Cardema kumasa sa duwelo kay Guanzon

Tinanggap ni National Youth Commission Chairperson Ronald Cardema ang hamon sa kanya ni dating Commission on Election (Comelec) Commissioner Rowena Guanzon na mag-‘gun duel’ na lamang sila.

“She challenged me to a duel, barilan daw kami. So sabi ko, ‘sige ma’am,” ayon kay Cardema sa isang ambush interview sa harap ng gusali ng Supreme Court (SC) matapos na maghain ng petisyon na humihiling na rebisahin ang desisyon ng Comelec na paupuin sa House of Representative bilang No. 1 nominee ng Persons with Disabilities Party-list (P3PWD) si Guanzon.

Gayunman, nais ni Cardema na bilang isang dating kadete ng Philippine Military Academy (PMA) at militar reservist na dapat na wala siyang maging kasalanan kung mabaril niya si Guanzon.

“If you will sign the waiver na kapag nabaril kayo ma’am eh wala akong kasalanan. I will accept the duel challenge,” giit ni Cardema.

Nabatid pa kay Cardema na nakahanda rin siya na makipag-debate kay Guanzon kung nais nito.

Kahapon ay naghain ng petisyon si Cardema sa SC upang pigilang makaupo si Guanzon bilang kinatawan ng Komunidad ng Pamilya, Pasyente at P3PWD Party-list.

Sinabayan ito ni Guanzon nang pagsasampa ng kasong libel at unjust vexation sa Quezon City Prosecution Office laban Cardema.

“I am filing a complaint for libel and against Ronald Cardema, who is a government official… I also filed a complaint against him for unjust vexa¬tion,” saad ni Guanzon sa kanyang FB live stream.

Matatandaang inakusahan ni Cardema si Guanzon na pinagbitiw nito ang limang nominee ng P3PWD Party-list para siya ang maupong kinatawan sa Kamara at para magkaroon ng “material benefit”. (Juliet de Loza-Cudia/Joven Delantar)