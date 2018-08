Carandang gitangtang sa Malakanyang

Gitangtang sa Malacañang sa puwesto si Overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang human nasuta nga nakasala kini sa kasong graft and corruption ug betrayal of public trust.

Ang dismissal order gipirmahan ni Executive Sec. Salvador Medialdea nga nagsugod dihang gibutyag sa publiko ni Carandang ang giingong bank transactions ni Presidente Rodrigo Duterte ug iyang pamilya.

Kini taliwala sa pasangil ni Senador Antonio Trillanes IV nga adunay dakung bank accounts ang Presidente ug ang iyang pamilya.

Dungan sa pagtangtang ni Carandang sa puwesto gikansilar usab ang iyang eligibility , pagkuha sa iyang pagbawi sa iyang retirement benefits, gidid-an kini nga mokuhag civil service examinations ug dili na siya mahimong makatrabaho bisan unsang puwesto sa kagamhanan.

Giabsuwelto usab si Deputy Ombudsman for Mindanao Rodolfo Elman ug ang mga miyembro sa Office of the Ombudsman field investigation unit tungod kay kulang ang ebidensiya.

“Carandang violated Section 7(c)(1) of Republic Act 6713 (Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officers and Employees) on “disclosure and/or misuse of confidential information in order to give undue advantage to Senator Trillanes. He was clearly only interested to broadcast an information adverse to the President,” matud sa desisyon.