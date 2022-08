Capobres sinagip Rizal kontra QC

SUMANDAL ang Rizal Golden Coolers kay Alvin John Capobres upang itakas ang 71-70 panalo kontra Quezon City sa pagpapatuloy ng OKBet MPBL 4th Season na inihahandog ng Xtreme, Lunes ng gabi na ginanap sa Nueva Ecija Coliseum sa Palayan City.

Tangan ng Coolers ang kanilang 19-point lead, 58-39 sa ikatlong yugto ng laro nang isang 7-0 run ang itinakbo ng Quezon City sa pagbubukas ng ikaapat na canto.

Sinubukan ni Mark Benitez na isalba ang Quezon City MG Cars sa huling 33 segundo ng laro nang ipasok nito ang dalawang free throws para dumikit 70-71.

Ngunit depensa ang naging sandata ni Capobres upang ingatan ang kalamangan at kunin ang panalo para sa 7-3 record ng Rizal.

Tumipa si Capobres ng 18 puntos na may 4 na assists at nakatuwang sina Laurenz Victoria na may 12 puntos at 8 rebounds at Jolo Mendoza na may 10 puntos. (Annie Abad)