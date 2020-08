Capiz gov sapol ng coronavirus

Inanunsyo ni Capiz Governor Esteban Evan Contreras na nagpositibo siya sa coronavirus disease.

“I had my swab yesterday morning. Result is already out. I would like to officially announce that I tested Covid-19 positive,” saad ni Contreras sa Facebook post.

Ayon sa kanya, ‘asymptomatic’ siya sa kasalukuyan.

Agad niyang pinag-utos sa Provincial Health Office at Provincial Covid-19 Task Force na i-isolate ang mga nakasalamuha niya.

“I’m calling all those who had close contact with me since Wednesday, August 19, 2020, to please isolate or quarantine yourselves and submit to RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction) test,” wika ni Contreras.

Bago nito, naunang nagpositibo ang dalawang staff ng gobernador. (Prince Golez)