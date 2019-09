Capito kuminang sa NPSAC chess

KUMINANG si 10-year old chess whiz Hayden Angelo Capito sa elementary division ng North Private Schools Association of Caloocan (NPSAC) na ginanap sa Robinson’s Novaliches nitong Huwebes.

Nirehistro ni Capito, Grade 5 student sa Young Achivers School of Caloocan (YASC) ang malinis na limang puntos sa four-division one-day tournament matapos niyang talunin ang limang nakalaban sa rapid event.

Lumanding sa second spot si Adam Buenaobra ng Escuela de Sophie of Caloocan, Inc. (EDSI), nilista nito ang apat na puntos habang tumersero si Academy of St. Andrews of Caloocan bet Rein Nieto na may 3.5 points.

Nangibabaw si Harold Prince Montenegro ng Mother of Divine Grace Academy (MODGA) sa high school boys side na may 4.5 points habang sina John Ruzzel Selencio ng Holy Rosary College Foundation at Jomari Gaton ng Metropolitan Institute of Arts and Sciences (MIAS) ay may tig-four points para tumapos ng second at third, ayon sa pagkakasunod.

Sa girls side, nanaig via tiebreak si Jang Lee Da ng EDSCI para sikwatin ang korona sa elementary division. (Elech Dawa)