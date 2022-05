Canvassing binitin! Comelec kinuyog sa mga palyadong VCM

Inulan ng batikos ang Commission on Elections (Comelec) sa iba’t ibang aberyang sumalubong sa mga botante sa araw ng eleksiyon partikular ang mga pumalpak na vote-counting machine.

Gigil na gigil ang mga botante sa Comelec dahil sa perwisyong inabot sa pagboto na humantong sa mahabang pila sa mga polling precinct.

Birada ng isang Ian Francisco: Tangena nyo Comelec ilang years na sira ‘yang mga machine n’yo! Subukan nyo lang wag ituloy ang canvassing magkakagulo talaga!

Sabi naman ni Jericho Gallardo sa Comelec ay “Lumaban kayo ng patas.”

Tinira naman ni Rah Castle ang Comelec at sinabihang “Made in China ba ‘yang Smartmatic, very poor ang quality.”

Dahil sa sangkaterbang aberya ay sinabi ni Comelec acting spokesperson John Rex Laudiangco na may mga contingency measure sila para sa mga hindi gumaganang VCM at nagpatuloy naman ang botohan sa mga lugar na apektado.

Ayon sa Comelec, nasa 50 VCM ang kinailangang palitan sa Metro Manila matapos na magloko ang halos 2,000 VCMs pero naayos naman kalaunan.

Sinabi ni Comelec Commissioner George Garcia, na base sa report, pinakakaraniwan ang problema sa mga VCM sa paper jam (940); Rejected ballots (606); VCM scanner (158); VCM printer not printing (87); at hindi nagpi-print nang maayos (76).

Nauna nang sinabi ng Comelec na naglaan sila 1,100 VCMs sa contingency, kung ang VCM ay magloko at hindi maayos ng mga technician.

Iginiit pa ng Comelec na maaring bumoto ang mga botante kahit under repair ang mga VCM.

Samantala, hindi naman ikinaalarma ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting (PPCRV) ang pagkasira ng mga VCM.

Kaugnay nito ay ianunsyo kagabi ng National Board of Canvasser (NBOC) ang recess sa canvassing para sa senatorial at party-list race.

Ayon kay Comelec Chairman Saidamen Pangarungan ito ay itutuloy ngayong ala-1:00 ng hapon.

“At this point, we are still awaiting electronic transmission of the results and, therefore, this canvass is hereby suspended to resume tomorrow at one o’clock in the afternoon,” ani Pangarungan.

Sinabi naman ni Comelec Commissioner Imee Ferolino na ginawa ang pagsuspinde ng canvassing dahil wala pa naman pumapasok na results.

Tanging ang “formal proceedings” ng NBOC ang sinuspinde , kabilang na ang official tally para sa proclamation ng Senate at party-list winners.

Gayunman, ang transmission ng resulta ng boto sa local level/provincial board of canvassers ay ipagpapatuloy. (Kiko Cueto/ Juliet de Loza-Cudia/Vick Aquino)