Cansino tatalon sa UP

MATAPOS pumutok ang balitang iiwan na ang puder ng UST Growling Tigers, tutungo na sa UP Fighting Maroons si collegiate star CJ Cansino.

“Unang-una sa lahat, UST is my dream school kaya nalulungkot talaga ako sa nangyari. Hinding-hindi ko makakalimutan ang UST and thankful ako sa kanila na binigyan nila ako ng opportunity, pero I need to move on,” pahayag ng 6-foot-2 guard.

“Noong natanggap ko na, na hindi na ako pwede sa UST, marami po akong kinausap and kinonsulta. Ang naging pakiramdam ko po ay mas bagay talaga ako sa UP, mas comfortable ako sa UP.”

Nitong Biyernes, winelcome naman ni UP Men’s basketball team manager Atty. Agaton Uvero at head coach Bo Perasol si incoming third year Cansino.

“CJ will be a great addition to ensuring the sustainability of the program, especially with possibly just one player left from last season playing for Season 84. I will personally help him make the transition to being a Fighting Maroon. CJ will definitely enjoy his stay in UP,” wika ni Perasol.

Ayon naman kay team manager Atty. Uvero, “we wanted him to play for UP when he graduated from UST high school two years ago, but his heart has always been with UST. We are happy and lucky that he chose to be part of the Fighting Maroons this time.”

Parehas na araw, ibinahagi ng 20-year-old cager sa kanyang statement na “Tinanggal ako eh. Hindi mo naman pwede ipagpilitan yung sarili mo. May pangarap rin naman ako para sa sarili ko. Kaya sobrang lungkot lang na kailangan kong umalis sa UST kahit hindi ko gusto.” (JAToralba)