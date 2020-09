Cansancio tinalagang UST athletic director

Uupo bilang bagong direktor ng University of Santo Tomas’ Institute of Physical Education and Athletics si Fr. Rodel Cansancio.

Ito ang ibinalita ng The Varsitarian, school publication, nitong Miyerkoles via Twitter.

Bilang bagong direktor ng IPEA, magiging parte ang pari ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Board of Managing Directors.

Pinalitan niya Fr. Ermito de Sagon na humalili bilang interim nang magbitiw si Fr. Jannel Abogado sa kasagsagan ng kontrobersioyang Sorsogon bubble na nagpa-resigned kay Aldin Ayo bilang Growling Tigers coach at ban sa liga bukod pa sa National Collegiate Athletic Associatiuon (NCAA). (Janiel Abby Toralba)