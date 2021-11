Cancer survivor namudmod ng pamasko

Bilang pasasalamat na natalo niya ang sakit na cancer, nagdesisyon ang isang nanay na tuparin ang mga Christmas wish ng mga bata na maysakit.

Matagal nang sinimulan ni Atty. Allen Liberato-Espino ang Tala ng Pasko project, isang gift donation drive para sa mga bata na nasa mahirap na sitwasyon. Hango ang pangalan ng proyekto sa kanyang panganay na anak na si Tala Ysabelle, na nasa autism spectrum.

Noong 2017, katuwang ang Coalition Against Trafficking in Women–Asia Pacific, kinasa ni Allen at ng kanyang mga pinagkakatiwalaang kaibigan ang Tala ng Pasko kung saan tinupad nila ang hi­ling ng mga batang naulila dahil sa giyera kontra droga ng gobyerno. Ilan sa mga hiling ng mga bata ay bola, damit, at sapatos.

“Galit sila sa mga tao for taking their parents away from them. Gusto namin ipakita na may nagmamahal sa [kanila]. There’s still some goodness left in this world,” banggit ni Allen, sa isang panayam.

Nagawa nila uli ito noong 2018. Dapat ikakasa rin nila ang proyekto taong 2019 pero naramdaman ni Allen ang pagbabago sa kanyang kalusugan kaya hindi nila itinuloy. Taong 2020, na-diagnose si Allen ng Stage 3 breast cancer. Sumailalim siya sa breast surgery, anim na chemotherapy session, at 30 radiation session. Nagpahinga ang Tala ng Pasko nang dalawang taon.

Sa kasalukuyan, nakarekober na si Allen mula sa kanser, kaya naman pinili niyang tuparin ang Christmas wishes ng mga batang Pinoy na may kanser. Karamihan sa kanilang hiling ay laruan, damit, at gatas.

“Cancer changes everything. You come face to face with your mortality. Magkakaroon ka ng realization na finite ang time mo. Tapos i-apply mo yun sa buhay ng mga batang may cancer. Gaano kaikli ang buhay? Gaano ka-delicate? Gaano ka-limited ang time mo to make these kids very happy?” punto ni Allen. (Riley Cea/Kiko Cueto)