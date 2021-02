Cancer sasarguhin ni ‘Black Widow’

HINDI sumusuko si billiards star Jeanette “The Black Widow” Lee, sa kanyang laban sa terminal cancer kahit marami ang nagsasabing hindi na siya aabutin ng isang taon.

Ang kakila-kilabot na pagsusuri sa 49-anyos cue artists ay isiniwalat sa isang GoFundMe website nang ipaliwanag ng pamilya at mga kaibigan ni Lee na natuklasan kamakailan na mayroon nang yugto ng apat na ovarian cancer.

Sa pahayag, sinabi ng pamilya at mga kaibigan ni Lee na, “the cancer has fully metastasized into her lymph nodes and the prognosis is dire.At this stage, her doctors say she has a few months to a year left to live.”

Gayunman, sinabi ni Lee na sinimulan na niya ang proseso sa paglaban sa sakit at nangangako na gagawin ang bawat hakbang na posible upang matalo ang sakit.

“I intend to bring the same resolve I brought to the billiards table to this fight,” sabi ni Lee sa American Poolplayers Association.

“Jim Valvano so eloquently told us to ‘Never give up.’ I owe it to my three young daughters to do exactly that.”

Si Lee ay nagsimulang maglaro ng pool tatlong dekada na ang nakalilipas at naging isa sa pinakanangingibabaw na manlalaro sa isport noong 1990s. (Lito Oredo)