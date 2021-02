Cancer patient pwede matulungan ng donasyong buhok

Nais mo bang maging kapaki-pakinabang pa ang pinagupit mong buhok ngayong quarantine? Maaari na itong i-donate sa mga may cancer.

Inanunsyo ng Makati Medical Center na tumatanggap ito ng mga donasyong buhok para sa mga pasyenteng may cancer.

“Make a cancer patient smile by donating your hair at MakatiMed Cancer Center,” sabi sa advisory ng ospital sa kanilang Facebook page.

Kailangan umanong ang ido-donate na buhok – kulot, wavy man o tuwid – ay may minimum na haba na siyam na pulgada.

Dapat ding tuyo ang buhok, nakatali at nakalagay sa isang zip lock o resealable plastic bag na may buong pangalan ng donor, contact number at email address.

Hindi naman maaari ang mga rebonded na buhok, may kulay o anumang chemically treated hair. (Issa Santiago)