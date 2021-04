Cancer Metastasis

Isa sa pinakamahirap matanggap na balita ng isang tao at ng kaniyang kapamilya ay malaman na may sakit ito. Kaliwa’tkanan ngayong panahon na ito ang balita na ganito. Ngunitalalahanin natin na hindi lang Covid19 ang sakit sa mundo, napakadami pang iba. Cancer ang isa na dito at posibleng isa sapinakamahirap tanggapin, may magagawa man o wala. Ito ang tanong sa atin ngayon. “Nadiagnose ako ng gastric carcinoma noong 2017, naoperahan, at nag chemotherapy pa. Ok namanako nakalipas na ilang taon. Regular ang follow up ko saoncologist at maayos naman ang aking pakiramdam. Ngunitnakalipas na dalawang linggo, nananakit ang aking leeg, umaabot sa kaliwang bahagi ng aking ulo. Tanong ko ay kumalat na ba ang cancer ko? May tumor na din ba ako sa utak? Kailangan bang maoperahan muli? Natatakot ako sa kalagayanko“

Himayin natin ang kuwento at tanong ng ating reader. Unang una ay maayos ang pagkakaalam niya ng cancer ng kaniyangtiyan ilang taon makalipas. Siya ay naoperahan, ang specimen na nakuha dito ay ipinadala sa laboratoryo para maisagawa ang biopsy, kaya’t siguradong cancer ang dahilan. Lalo na at tumuloy sa chemotherapy at ang regular na follow up ay saisang oncologist na syang spesyalista sa mga bukol at cancer. Kapag nalaman na cancer pala ang isang tumor o bukol, maymga ilang eksaminasyon ang pinagagawa. Kabilang ang mgascans sa ulo, dibdib, tyan o abdomen. Kasama din ang ilangblood work up, ultrasounds, xrays, bone scans o pet scans. Inaalam nito kung kumalat na nga ba ang cancer o nananatililamang sa bukol ito. Metastatic work up ang tawag dito at metastasis ang tawag sa pagkalat ng cancer.

Mainam na regular ang follow up dahil dito lang natinmalalaman kung stable ang kundisyon at cancer free. Kung matanggal naman ang bukol at walang metastasis, maaari namanmabuhay ng maayos ang isang taong nagkaroon nito kaya nganasabi na na curable ang cancer.

Sa bagong naramdaman, mainam na ipatingin muna sakinauukulang doktor. Hindi naman agad agad na dahil may naramdaman lamang ang ibig sabihin ay may bagong cancer agad. Kakabanggit natin na napakadaming karamdaman pa dinna maaaring mangyari sa atin. Aalamin muna ang history, physical exam at kung kailangan ang laboratory o imaging. Baka naman dahil nag work from home lang at nakasiksik sa gilid ng higaan ang pinagtatarabahuhan kaya’t nagkaroon ng muscle spasm ng leeg na umakyat lang sa gilid ng ulo kaya nadagdaganng tension headache. Na walang kinalaman sa kanser.

Huwag agad agad husgahan ang sarili at lalong huwag matakotmagpatingin.

Hanggang sa susunod! Stay Healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib saDWIZ882 tuwing linggo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.