Canada binanatan ng China kapag ‘di pinakawalan Huawei CFO

NAGBABALA ang China ng ‘grave consequences’ kapag hindi pinakawalan ng Canada ang chief financial officer (CFO) ng telecom giant Huawei.

Matatandaan na si Meng Wanzhou ay inaresto sa Canada noong Disyembre 1 at nakatakdang ipa-extradite sa Estados Unidos dahil umano sa paglabag sa pinaiiral na sanction sa Iran.

Noong Sabado, ipinatawag ni Chinese Vice Foreign Minister Le Yucheng si Canadian Ambassador John McCallum upang igiit ang pagpapalaya kay Meng at kung hindi ay haharapin nila ang “grave consequences that the Canadian side should be held accountable for.”

Si Meng, anak ng Huawei founder na si Ren Zhengfei, at ­dating ­engineer ng People’s Liberation Army (PLA) ng China, ay mananatili sa kustodiya ng Canada sa Lunes kung saan diringgin ang petisyon sa piyansa nito.

Sa hearing noong Biyernes, kinontra ng abogado ng gobyerno na si John Gibb-Carsley ang petition for bail ni Meng dahil sa inaakusahan ito ng “conspiracy to defraud multiple financial institution.”

Binanggit pa ng abogado na kung mahahatulang guilty si Meng, maaaring makulong ito hanggang 30-taon.