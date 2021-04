Canada bet mga Pinoy chef, guro, street worker

Hinayag ni Department of Labor and Employment (DOLE) Secretary Silvestre Bello III ang posibilidad ng bilateral agreement sa Canada hinggil sa pagpapadala ng mga manggagawa tulad ng mga chef, teacher at street worker.

“Siguro by May and June magkakaroon ng paglalagda, baka hindi nga abutin ng June, ‘yung bilateral agreement with Canada, specifically ‘yung province of Yukon dahil gusto nila na makuha ‘yung ating mga street workers, mga teachers, mga chef,” sabi ng kalihim sa isang panayam sa radyo.

Sinabi din ni Bello na ang Russia ay nagpahayag din ng interes na pumasok sa isang bilateral agreement sa Pilipinas para sa mga migranteng manggagawa. (Mina Navarro)