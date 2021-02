Campos condo sinuwapang internet

Inireklamo ang Greenfield Development Corp. at Leopard Connectivity Business Solutions Inc. na kapwa pag-aari ng pamilya Campos dahil sa diumano’y paghaharang sa pagpasok ng ibang internet service providers sa Twin Oaks Place sa Greenfields District sa Mandalu­yong City.

Ang Greenfield ang developer ng Twin Oaks Place at ang Leopard Connectivity naman ang nagma-manage ng Twin Oaks Place Fiber Network na nagbibigay ng fixed-line internet service sa mga properties ng Greenfield.

Sinampahan ng kasong abuse of dominance ang Greenfield at Leopard Connectivity ng Enforcement Office ng Philippine Competition Commission matapos itong ireklamo ng mga residente ng Twin Oaks Place.

Bukod sa mahal at mabagal ang internet, hindi umano maasahan ang serbisyo nito, ayon sa PCC.

Nasa P2,699 a month ang singil ng Leopard Connectivity para sa 20 Mbps na plano sa mga residente ng Twin Oaks Place samantalang 50 hanggang 75 Mbps na ang makukuha nilang plan sa parehong halaga sa ibang internet service providers.

Ang 40 Mbps plan ng Leopard Connectivity ay nasa P3,500 monthly samantalang 100 hanggang 150 Mbps na ang speed na makukuha nito sa ibang ISPs.

Inihain ng Enforcement Office ng PCC ang statement of objection laban sa Greenfield at Leopard Connectivity noong December 29, 2020.

Ayon sa Enforcement Office ng PCC, hindi dapat hinaharang ng mga pro­perty developer ang mga ISP at dapat ay nakakalaban sila ng patas lalo na’t napakahalaga ngayong panahon ng work from home ng digital connectivity.

“As more Filipinos shift to working and learning from home under the new normal, property develo­pers competing for the market of digital connectivity should not resort to unduly foreclosing competition and restricting choi­ces for consumers, but compete on fair terms,” sabi ni PCC Enforcement Director Orlando Polinar.

Kahit pa ang bentahe sa Twin Oaks Place ay smart home ang mga condo dito, hindi dapat nakasalalay lamang sa Leopard Connectivity ang automation features ng mga smart homes dahil dapat aandar pa rin ang mga ito kahit iba ang internet service provider ng residente, sabi ng PCC.

May nauna nang katulad na kaso ng ISP at developer sa PCC kung saan ay abuse of dominance ang kinaso ng PCC sa Urban Deca Homes ng 8990 Holdings at ng Itech Rar Solutions Inc. noong 2019.

Sabi ni PCC chair Arsenio Balisacan, aabot sa P110 milyon ang multa sa kaso ng abuse of dominance. Maliban sa Greenfield ang pamilya Campos rin ang may-ari ng UniLab at Nutri-Asia.

Tinangkang hingan ng reaksyon ang pamunuan ng Greenfields hinggil sa reklamo sa PCC pero hanggang sa isinusulat ang balitang ito ay wala pa itong tugon. (Eileen Mencias)