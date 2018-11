Campaign gimmick ng senatoriable ‘di bumenta

DAHIL sa kagustuhang manalo sa dara­ting na eleksyon, halos lahat ng gimik ay ginagawa ng isang senatoriable para mapansin ng mga botante.

Maagang naglatag ng mga gimik itong kandidato dahil kalagitnaan pa lang ng taon ay talagang nagparamdam na ito sa publiko tulad ng pag­lilibot sa isang ma­laking palengke pero hindi naman literal na namalengke, at panay ang ikot sa iba’t ibang lalawigan sa bansa.

Nakalusot rin ito sa mga batikos sa pamumudmod ng mga relief good dahil nagkataong mayroon talagang bagyo pero kasama sa ipinamigay ang mga pocket calendar at sticker ng politiko.

Buking na buking na ng mga constituent nitong kandidato ang style nito dahil ngayong kailangan na naman ang kanilang boto ay madalas siyang naglilibot sa kanilang lalawigan at sumasabay magmer­yenda ng empanada sa mga kainan na dati ay halos hindi man lang nila malapitan.

Huling gimik ni senatoriable ay ang kumakalat na lara­wang may bitbit na bungkos ng bawang na tila ba maglalako ito sa kalsada. Sows!

Pintahan n’yo na: Ang senatoriable na hindi yata nauubusan ng gimik ay mula sa kilalang angkan ng mga politiko at binansagang botox queen dahil nakapako na ang ngiti at hindi puwedeng itodo ang smile dahil baka bu­malik ang mga pilegas sa binanat na mukha. May tatlong ‘M’ sa kanyang pangalan at apelyido.