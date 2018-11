Camille inakusahan ng pambubugbog, ‘panggagahasa’ ang mister sa Australia

Naalala niyo pa ba si Camille Roxas?­ Para sa mga millennial, baka hindi niyo na siya kilala pero share ko lang sa inyo na si Camille Roxas ay da­ting sexy actress (1997). Lay-low na siya sa showbiz ngayon dahil mas gusto niyang mamuhay nang normal sa Australia kasama ang buong pamilya.

Nakapangasawa siya ng isang Austral­yano at may tatlo na silang anak. Pero ang totoong bilang ng anak ni Camille ay apat dahil ang panganay niya ay anak niya sa ex-boyfriend niya.

Kinasal sila noong April 23, 2016 sa Santo Domingo Church, at nasaksihan namin ang kasal na ‘yon na talaga namang nakakakilig. Naging abay sa kasal ang ilang mga kasabayan niya sa showbiz tulad nina Via Veloso, Katrina Paula at Natasha Ledesma.

Enggrande talaga ang kasal ni Camille at non-showbiz husband. Pagkatapos ng kasal nila, ilang linggo lamang eh lumipad na sila pa-Austra­lia para mamuhay doon.

Sa dalawang taon nilang pagsasama bilang mag-asawa sa Australia, madalas daw silang mag-away. Normal sa mag-asawa ‘yon.

Pero kamakailan lang, nakausap ko ang dating aktres at sinabing hiwalay na sila ng Australyanong mister, kasama ang mga anak at balak niya na raw umuwi ng Pilipinas. Well, mukha siyang nagbibiro nu’ng mga oras na ‘yon.

Hanggang recently ay tumawag na naman siya sa kanyang kapwa aktres at humahagulgol talaga siya. Nagsusumbong na binugbog siya ng kanyang asawa at nakipaghiwalay na siya.

Sinabi niya sa kaibigang aktres na hindi biro ang tinamo niyang­ mga galos sa asawa, at grabe raw talaga na parang wala silang pinagsamahan.

At bukod sa binubugbog daw siya ng lalake, naikuwento ni Camille na palihim umano na ginahasa ang kanyang panganay na anak na isang menor de edad (15 years old).

Hindi na raw niya ma­patawad ang mga pinagga­gawa ng naturang lalake, at pinagsisihan niya ang pagpapakasal dito. Hindi raw akalain ng aktres na magiging ganito ang kanyang asawa dahil sa kanilang pagsasama noon ay tila in love na in love ito sa kanya.

Nagmamakaawa siya sa kaibigan na aktres na na tulungan siya.

Kinasuhan na raw niya ang kanyang asawa pero agad din daw itong naabsuwelto dahil hindi raw sapat ang ebidensiya na ipinakita niya sa korte. Kasalukuyang nasa refu­gee house si Camille at ang mga anak niya.