Camaso, Ybañez ng Magis bibinyagan

Mga Laro Bukas:

(Pasig City Sports Center)

2:00 p.m. – Armed Forces of the Phils. vs Dept. of Justice

3:30 p.m. – Malacañang Palace vs Ombudsman

5 p.m. – Judiciary vs National Housing Authority



BINYAGAN pa ang 6 na team bukas, Linggo, kabilang ang sumegunda noong isang taong Malacañang Palace-Philippine Sports Commission at two-time champion Armed For­ces of the Philippines sa 7th UNTV Cup sa Pasig City Sports Center.

Makakasalpukan ng MP-PSC Kamao ang Ombudsman Graftbusters sa alas-3:30 ng hapon sa misyong umakbay sa Group B winner Department of Agriculture, habang karatratan ng AFP Ca­valiers ang Department of Justice Boosters sa Group A sa alas-2:00.

Toka sa isa pang girian sa Group B sa alas-5:00 ng hapon ang Judiciary Magis at National Housing Authority Builders sa pabasketbol ni UNTV president at CEO Dr. Daniel Razon para sa mga lingkod-bayan ng bansa.

Sasalo ang papalarin sa dikdikang AFP-DOJ sa defending champion Senate na nakaalpas sa Philippine International Trading Corporation, 73-70.

Tatrangko sa Cavaliers ang dating amateur standouts na sina Boyet Bautista at Eugene Tan samantalang sa Justice Boosters ay sina Reynold Munsayac at Jan Arnie Polican.

Si Special Assistant to the President Christopher Lawrence Go gagalamay sa Kamao kasama sina John Paul Yamamoto, Ian Garrido at Visnu Das Javier.

Mamadyik sa Magis sina Court Administrator Jose Midas Marquez, ex-pros Celedon Camaso at Warren Ybañez, at sa Builders sina Alvin Vitug, Antonio Lustestica, at Marvin Mercado.

Ang maghahari sa torneo’y tatanggap ng P4-milyon. Pero hindi sa kanila mapupunta kundi sa nais nilang ayudahang kawanggawang institusyon. May P2M sa segunda at may karampatan ding gantimpala ang mga mga uupo sa ika-3-4 na puwesto.