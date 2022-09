Cam From Behind bida sa Sampaguita

PINALAKPAKAN sa loob ng karerahan ang tambalan nina class A rider Kelvin Abobo at kabayong Cam From Behind nang manalo sila sa 2022 Philracom Sampaguita Stakes Race sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo.

Nirehistro ng anak nina Havana at Miss Lemon Drop na si Cam From Behind ang tiyempong 2:07.2 sa 2,000-meter race sapat upang kubrahin ang P1.2M premyo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

Dumating na segundo si Mommy Caring na may premyong P450,000, tersero si La Liga Filipina na may P250,000.

Pag-aari ni Melaine Habla, sumungkit din ang breeder ng winning horse ng P100,000.

Umalalay si Abobo sa largahan at hinayaan nitong mauna at mag-ubusan ng lakas sa unahan sina Mommy Caring at La Liga Filipina.

Binuntutan lang ni Cam From Behind sina Mommy Caring at La Liga Filipina pero pagsapit ng far turn ay nagkapanabayan na sila at nakihalo pa ang determinadong si Isla Puting Bato sa unahan.

Pero pagsungaw ng rekta ay na nakuha ni Mommy Cariing ang unahan, napagtiyagaan naman ni Abobo na itulak at paluin ng latigo si Cam From Behind kaya nakaungos ito pagdatiing ng meta. (Elech Dawa)