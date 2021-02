Calvin naglalaway maging kampeon

KAHIT si Calvin Abueva, nasorpresa nang lumabas ang pangalan na kandidato sa ilang awards ng nakaraang PBA Philippine Cup sa Pampanga bubble.

Pagkatapos ng 16 na buwan, tinapos ni commissioner Willie Marcial ang indefinite suspension kay Abueva noong October kaya nakapaglaro na ang The Beast sa kanyang hometown sa Angeles City.

Sa 12 games, nag-average si Calvin ng 15.4 points, 11.3 rebounds at 5.2 assists para tulungan ang Phoenix Super LPG na umabot hanggang semifinals bago kinapos sa Finals nang yumuko sa TNT sa do-or-die Game 5.

Kasama ang pangalan ni Abueva sa mga kandidato sa Best Player of the Conference, Elite Five at Samboy Lim Sportsmanship awards.

Malaking bagay na sa kanya kahit sa Elite Five – ang katumbas ng Mythical First Team sa pandemic-shortened season – lang nakasama.

Gagawin niya raw motibasyon ito para lalong magsikap sa Season 46.

“Pray ako na ma-improve ko pa ‘yung sarili ko,” ani Abueva, nag-33 na nitong Huwebes.

Pagkatapos ng bubble, binigyan ng Phoenix ng panibagong tatlong taong kontrata si Calvin.

Isa lang ang wish ng The Beast.

“Sana makakuha naman kami ng championship sa three years na ‘yun.” (VE)