Calvin, Magnolia tatagpasin ROS

Teams W L

San Miguel 9 2

TNT 8 3

Ginebra 7 3

Magnolia 6 3

Meralco 6 4

Blackwater 5 4

NLEX 5 5

Rain Or Shine 4 6

Converge 4 6

NorthPort 3 7

Phoenix 3 7

Terrafirma 0 10

Mga Laro Ngayon: (Araneta Coliseum)

3:00pm – Blackwater vs Converge

5:00pm – Magnolia vs Rain or Shine

PATITIBAYIN pa ng Rain or Shine at Magnolia ang kapit sa kani-kanilang kinalalagyan sa PBA Philippine Cup kapag nagtapat sa second game mamaya sa Smart Araneta Coliseum.

Nasa solo-fourth ang Hotshots (6-3) sa likod ng five straight wins, huling biktima ang Meralco 97-88 via overtime noong Biyernes.

Sosyo ang Elasto Painters at Converge sa 8th-9th sa 4-6.

Hawak ng RoS ang tiebreaker pero maghahangad ng panalo para makaiwas sa komplikasyon sa top eight teams na uusad sa quarterfinals pagkatapos ng 11-game eliminations.

Kasagupa ng FiberXers ang Blackwater sa first game.

Naigapang ng Painters ang 97-82 win kontra Terrafirma noong Sabado kahit wala sina Gabe Norwood, Beau Belga at Mike Nieto (health and safety protocols).

Nagtulungan sina Rey Nambatac, Andrei Caracut at Shaun Ildefonso para ihatid ang RoS sa third straight win.

Kapag naipanalo ng Magnolia ang huling games kontra Painters at Bossing ay puwede pang akbayan sa No. 2 ang TNT (8-3). Pero magiging No. 3 ang Hotshots dahil sa mas mababang quotient.

Ang guard combo nina Paul Lee, Jio Jalalon at Mark Barroca, kasama sina Ian Sangalang at Calvin Abueva, ang mangunguna sa team ni coach Chito Victolero. (VE)