Calvice patay na!

Ilang oras matapos i-post ni Calvin Abueva ang picture nila ng ‘nanay’ ng mga anak niya sa Instagram account niya, bigla itong nawala. Ang suspetsa ng marami, sangkatutak na pangba-bash ang inabot ng photo na ‘yon, kaya minabuti ni Calvin na i-delete na lang ito.

Na totoo naman, dahil kung babalikan mo, at may iba kasi na naka-screengrabbed ng photo na ‘yon, at ng mga mensahe ng mga fan, makikita mo talaga na galit na galit ang mga fan, na feeling­ nila ay niloko nga ni Calvin si Vice Ganda, o tipong ginamit lang daw ni Calvin ang idolo nila. Kaloka, ha!

“Why is previous posts dele­ted? You don’t deserve Meme @praybeytbanjamin. I also thought you’re different from the rest. Sinaktan mo si Meme!” — angeliquegcruz.

Anyway, marami rin naman ang natuwa na mukhang nagkabalikan na nga sina Calvin ang nanay ng kanyang mga anak. Katunayan, kahit si Vice Ganda mismo, mukhang aprub ang balikan na ‘yon (kung totoo ngang nagkabalikan na, ha).

Pero siyempre, ayaw pa ring paawat, at nandiyan pa rin ang mga hindi talaga matanggap ang sitwasyon, na ang pinapantasya nilang tandem na Calvin at Vice Ganda, ay sira na.

Kaloka nga ang ilang fan, na tila ipinagtirik na talaga ng kandila ang tandem na ito.

“R.I.P. CALVICE!” ang sabi ni eriflorezzz.

‘Di ba naman? Sobrang affected talaga sila. Na hindi naman dapat, dahil sa simula pa lang, sinasabi naman ni Vice na magkaibigan lang talaga sila ni Calvin, ha!

At sa simula pa lang, alam naman ng lahat kung hanggang saan lang papunta ang pagsasama nina Calvin at Vice.

Well…