Caloy may bagong routine

HINDI napigilan ni Japanese coach Munehiro Kugimiya na maitago ang kanyang katuwaan matapos nito makita ang Tokyo Olympian na si Carlos Edriel “Caloy” Yulo na halos makumpleto ang mas mataas at mahirap na bagong vault routine habang naghahanda para sa inaasam nitong sunod na pagsabak sa 2024 Paris Olympics.

“That’s what I thought. Knees close, legs together. His pike is so beautiful! This is gymnastics, I like it! Ganda, hahaha,” post ni Kugimiya sa limang segundo na video ni Yulo habang nag-eensayo sa vault.

Makiktia sa video ang pagsasagawa ni Yulo ng pinakabagong routine kung saan isinagawa nito ang tatlong sunod na flip o pag-ikot sa ere bago ang diretsong pagbagsak.

Matatandaan na bagaman nabigo sa kanyang paboritong floor exercise ay nagawa ng 21-anyos na si Yulo maiuwi ang gintong medalya sa unang pagkakataon sa vault at sinundan nito ng isang pilak sa parallel bar sa nagdaang World Championships kamakailan. (Lito Oredo)