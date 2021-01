Caloocan task force aarangkada sa pagbakuna

Nagtatag ng task force COVID-19 vaccine ang pamahalaang lungsod ng Caloocan na siyang mangangasiwa sa maayos na implementasyon sa pagbabakuna, sa oras na dumating na ito sa bansa.

Pinangunahan ni Mayor Oscar Malapitan at iba pang mga department head ang binuong vaccination team at vaccination area na mangunguna sa pagbakuna sa una at ikalawang distrito ng lungsod.

Base sa guidelines ng Department of Health ang bawat vaccination site ay bubuuin ng waiting area, registration area, screening area, counseling at final consent area at post vaccination area,kung saan imo-monitor ang bawat nabakunahan sa loob ng 30 minuto. (Orlan Linde)