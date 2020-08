Caloocan may coding sa quarantine pass

Sa nilagdaang Executive Order No. 027 -2020 ni Caloocan City Mayor Oscar Malapitan, may mga araw at kulay na ang pagpapatupad sa mga quarantine pass ng mga lumalabas sa bahay.

Ang may hawak ng puti ay maaring gamitin araw-araw ng mga informal worker gaya ng tricycle driver, construction worker at iba pang nagtratrabaho. Habang ang orange at green naman ang quarantine pass ng mga residente kada household na kailangang bumili ng kanilang pangangailangan at tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula alas-5:00 ng umaga hanggang alas-8:00 ng gabi lang gagamitin. (Orlan Linde)