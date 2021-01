Caloocan hahatiin sa 3 distrito

Bago sumapit ang 2022 election, sinusulong na magiging tatlo na ang distrito ng Caloocan City mula sa dating dalawa, makaraang pormal na itong aprubahan sa House of Representatives.

Pinagtibay sa ikatlong pagbasa ang House Bill No. 7700 o An Act Reapportioning the First Legislative District of Caloocan City in Two Legislative Districts. Sa ilalim nito, maaari nang hatiin sa dalawang distrito ang First District North Caloocan City, kaya lalabas na tatlo na ang distrito sa lungsod kasama ang South Caloocan City 2nd District.

Itatakda na umano ang ang plebisito bilang isa sa mga requirement sa pagbuo ng 3rd district ng Caloocan. (Orlan Linde)