Caloocan City zero tolerance sa karumal-dumal na krimen

Nagbabala kahapon si Caloocan City Mayor Dale Gonzalo ‘Along’ Malapitan na magpapatupad ng zero tolerance ang pulisya sa mga karumal-dumal na krimen sa lungsod.

Inihayag ito ni Malapitan kasunod na pagkakadakip ng Caloocan City Police Station sa tatlong most wanted na sina Christian Madrona, 28-anyos, ng Barangay 176 at may kasong rape; Sonny Abrasaldo, 41, ng Barangay 40, high value individual (HVI) may kasong attempted murder, robbery hold-up at illegal drugs; at Ricardo Dela Cruz, 46, ng Barangay 177, na dinakip sa illegal drugs at theft.

“Zero tolerance tayo sa heinous crimes. Lilinisin natin ang listahan, lahat ng mga kriminal at gumagambala sa katahimikan ng lungsod arestuhin” babala ni Malapitan.

Sa isinagawang command conference kamakailan, inatasan ng alkalde si CCPS chief Col. Samuel Mina na tiyakin ang police vissibility sa lungsod para hindi magkaroon ng pagkakataon ang mga kriminal na umatake. (Orly Barcala)