Call centers alisin sa malls

Nanawagan ang isang grupo ng mga manggagawa sa Department of Labor and Employment (DOLE) na iutos ang paglipat sa lahat ng call centers sa isang hiwalay at independiyenteng gusali upang maiwasan ang katulad ng insidente ng sakuna na nangyari sa isang mall sa Davao City.

“Call centers as working areas must be removed in malls. Call centers should have their own separate and independent building designed for human beings working on 24-hour work operation. Call center employees are not commodities and goods that can be consigned in a warehouse converted as work area,” ayon kay Alan Tanjusay, tagapagsalita ng Associated Labor Unions-Trade Union Congress of the Philippines (ALU-TUCP).

Sinabi ni Tanjusay na ang trend ngayon sa maraming call center sa bansa ay umupa ng working space sa mga shopping mall kaysa magpatayo ng isang gusali na partikular na idinisenyo bilang “round-the-clock workplaces” sa kagustuhang makaiwas sa gastos at kumita nang malaki.