Call center agent, 2 pa huli sa drug op

Timbog ang isang call center agent kasama ang tulak na iniiskoran nito ng droga, pati na ang kaibi­gang bebot sa drug operation sa Valenzuela City, kahapon nang madaling araw.

Sa report kay P/ Sr. Supt. David Nicolas Poklay, hepe ng Valenzuela police, kinilala ang mga nadakip na sina Rakkie Zamiel Penol, 33, binata, call center agent, naninirahan sa No. 32 Filomena Street, San Isidro, Village, Barangay Balubaran, Malinta; kaibigang si Isabelita Mallorca, 44, ng No.37 Anak Dalita, Serrano Street, Barangay Marula at David Mallari, 32, naninirahan sa No. 12 Reyes Compound, Lahuerta Subdivision, Barangay Marulas ng nasabing lungsod.

Sa imbestigasyon ni SP02 Cristobal Duque, dakong ala-1:20 nang madaling-araw, nagkasa ng buy-bust operation ang mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) sa Lahuerta Subdivision, Barangay Marulas, Valenzuela City.

Target nila si Mallari na nasa drug watch list ng pulisya dahil sa pagbebenta ng iligal na droga sa kanilang lugar.

Isa sa mga parak ang nagsilbing buyer ng shabu at bumili na halagang P300 sa nasabing pusher.

Matapos iabot ang iligal na droga sa buyer, sumenyas na ang pulis sa iba nitong kasamahan at pinosasan si Mallari.

Dinampot din sina Mallorca at Penol na noo’y nasa lugar ng drug operation, matapos ma­kabili ng shabu sa tulak.

Nakuha kay Mallari ang tatlong plastic sachet na may lamang shabu, habang tig-isa plastic sachet ang nasamsam sa dalawang user.

Kinasuhan ang drug pusher ng Violation of Sec. 5 and Sec. 11 of Art. 11 of R.A. 9165 at walang piyansang inere­komenda sa pansamantalang paglaya nito.

Maaari namang makapag-bail ang dalawang user na nahaharap sa Violation of Sec. 11 ng RA 9165 (possession of illegal drugs).