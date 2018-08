Calida takot magpakalkal sa Senado

MATAPOS magtagum­pay sa quo warranto petition laban kay da­ting Supreme Court (SC) Chief Justice Maria Lourdes Sereno, ang Senado naman ang pinakialaman ni Solicitor General Jose Calida.

Sa kabila ng umiiral na separation of powers ng Judiciary at Legislature, hiniling ni Calida sa SC na pigilan ang Senado sa nakatakdang pag-imbestiga hinggil sa P150 milyong kontrata na nakuha ng security firm ng kanyang pamil­ya sa iba’t ibang ahensiya ng gobyerno.

Sa pamamagitan ng 39 pahinang petisyon, hiniling ni Calida sa SC na mag-isyu ng temporary restraining order sa gagawing imbestigasyon ng Senado sa Vigilant Investigative and Security Agency Inc. (VISAI) na may multi-milyon pisong kontrata sa gobyerno.

Ipinadedeklara rin ni Calida sa SC na ‘void and unconstitutional’ ang liham ni Sen. Antonio Trillanes IV na nag-iimbita sa kanya at sa kanyang pamilya sa Senado dahil wala umano itong awtorisasyon ng Senado o sa anumang komite kundi sarili lamang siyang kagustuhan.

Si Trillanes ay chairman ng Senate Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation at isa sa naatasan, bukod sa Blue Ribbon Committee, na mag-imbestiga sa P150 milyong nakorner na kontrata ng security firm ni Calida.

Nakatakda sanang simulan ng joint committee ang hearing nitong Huwebes, pero Miyerkoles pa lang ay naglabas na ng abiso na kanselado na ang hearing.

Samantala, inatasan naman ng SC si Trillanes na maghain ng komento sa loob ng sampung araw kaugnay sa petisyon ni Calida.

Una nang iginiit ni Calida na hindi niya nilabag ang Republic Act 6713 (Code of the Conduct and Ethical Standards for Public Officials) sa kontrata ng kanyang security agency sa gobyerno kinabibila­ngan ng Department of Justice (DOJ), National Parks Development Committee (NPDC), National Anti-Poverty Commission (NAPC), National Economic and Development Authority (NEDA), at Philippine Amusement and Ga­ming Corp. (Pagcor).

“Under the law, I have a choice to either resign from my post or divest my shares,” paliwanag ni Calida alinsunod sa Section 9 ng RA 6713.

Ipinagbabawal lamang aniya sa isang government official ang pagmamay-ari ng pribadong kompanya o magkaroon ng shares kung ang transaksiyon ay aaprubahan ng pinamumunuan niyang ahensiya.