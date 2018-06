Calida nilinis sa ₱12M VISAI contract

TULUYAN nang nilinis ni Department of Justice (DOJ) Secretary Menardo Guevarra ang pangalan ni Solicitor General Jose Calida sa alegasyon na conflict of interest matapos ihayag na wala umanong iregularidad sa kontrata na ipinasok sa departamento ng security company na pag-aari ng pamilya.

Ayon kay Guevarra, dumaan sa kinakaila­ngan na procurement process ang dalawang kontrata naipasok sa DOJ ng Vigilant Investigative and Security Agency Inc. (VISAI) na nagkakahalaga ng P12.4 mil­yon sa ilalim ni dating Secretary Vitaliano Aguirre II.

“I examined all the records pertaining to the procurement and all of this were regular on its face,” ayon kay Guevarra.

Una nang sinabi ni Guevarra na hindi na kailangan i-review ang kontrata pero minabuti niyang rebisahin itong mabuti.

“I talked to the people in charge of procurement, examined the records. This is a public bidding and all we need to comply with are the pertinent regulations under the Go­vernment Procurement Reform Act,” dagdag ni Guevarra.

Nagkataon umano na ang VISAI ang pinakamababa ang bid.

Nakikita lamang umano ni Guevarra na posibleng problema ay kung may koneksiyon ang nanalong bidder sa namumuno ng Bids and Awards Committee (BAC).

Sinabi pa ni Guevarra na kung magkakaroon naman ng problema sa VISAI ay reresolbahin ito sa pamamagitan ng pag-terminate sa kontrata.

Una nang itinanggi ni Calida na may ginawa siyang mali kaugnay sa kasong isinampa laban sa kanya sa Office of the Ombudsman kaugnay sa multi-milyong pisong kontrata na naisara ng VISAI sa iba’t ibang ahensiya ng pamahalaan.

Iginiit ni Calida na hindi siya lumabag sa Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na isinampa ni Jocelyn Nisperos dahil nag-resign na siya bilang chairman ng VISAI noong Mayo 30, 2016 bago maupong Solicitor General.