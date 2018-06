Calida dikdikin sa P7.4M sobrang allowance – Zarate

NAPAPANAHON nang isalang sa masusing imbestigasyon ng Mababang Kapulungan ng Kongreso si Solicitor General Jose Calida dahil sa kaliwa’t kanang kontrobersya na kinasangkutan nito, ayon kay Bayan Muna Party-list Rep. Carlos Isagani Zarate.

Pinakahuling kontrobersya ni Calida ay ang ibinunyag ng Commission on Audit (COA) na diumano’y sobrang honoraria at allowance na tinanggap nito na umaabot sa P7.4 milyon ang kabuuang halaga.

Salungat umano ito sa 1985 COA circular na nagbabawal sa SolGen na tumanggap ng karagdagang kita na lalagpas sa 50 porsi­yento ng taunang basic salary nito.

Ayon sa 2017 annual report ng COA, lumilitaw na ang taunang sahod ni Calida ay P1.827 milyon kaya dapat na tumanggap lamang ito ng dagdag na kompensasyong P913,950.

Pero sa record ng COA ang kabuuang P8.376 milyong allo­wance na maaaring direktang tinanggap nito sa pamamagitan ng Financial Management Service ng Office of the Solicitor General (OSG) ay sobra ng P7.4 milyon.

“Pero habang ang laki ng kinikita ni Ca­lida at mga kasamahan niya, may mga kawani naman ang OSG na hindi pa sasapat para mabuhay ang kanilang pamilya dahil isang libo hanggang tatlong libo lang ang natatanggap ng mga ito,” ani Zarate.

“Maliban pa dito ay marami na din kaming natatangngap na mga reklamo galing sa mga guwardiya ng Vigilant Investigative and Security Agency Inc. na kompanya ng mga Calida na palagi daw delayed ang pasahod sa kanila ng kompanya,” pahayag ni Zarate.