Calbayog mayor, 5 todas sa PNP encounter

Mga miyembro ng Philippine National Police- Integrity Monitoring and Enforcement Group (IMEG) at Drug Enforcement Unit (DEU) ang nakaengkwentro ng grupo ni Calbayog City Mayor Ronald Aquino na ikinamatay ng alkalde at limang iba pa, Lunes ng hapon sa nabatid na lungsod.

Ito ang kinumpirma ni Police Regional Office (PRO) 8 Director Police Brig Gen. Ronald De Jesus sa panayam ng mga reporters kahapon.

Ayon kay De Jesus, base sa inisyal na imbestigasyon na nakalap ng kanyang mga tauhan, una umanong nagpaputok ang grupo ni Mayor Aquino sa sasakyan ng pulisya dahilan upang gumanti umano ng putok ang awtoridad.

Dagdag pa ni De Jesus, hindi umano sinusundan ng mga operatiba ang van na sinasakyan ng grupo ng alkalde at posibleng nagkasabay lang umano sa daan ang sasakyan ng mga ito.

“Hindi naman sinusundan eh (van ng grupo ng alkalde), ang initial na report hindi naman sila sinusundan, parang lumalabas nagkataon kasi nagkasabay lang sa daan yan, even sa intiial report hindi naman subject ng operation itong si mayor,” pahayag ni De Jesus sa isang telephone interview.

“May sariling inspection yun (IMEG at DEU), may sariling lakad yung mga yun, pero hindi naman, definitely hindi subject ng operation, yun ang sinigurado nila, si mayor, walang ganung ano, walang ganung angulo. Lumalabas dun sa initial investigation na yung grupo ni mayor ang unang pumutok dun sa tropa, nagretaliate yung tropa syempre,” salaysay pa ni De Jesus. (Edwin Balasa)